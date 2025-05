Ecco il nuovo Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino | lavori su area grande come 6 campi da calcio

Inaugurato il nuovo Terminal T3 dell'aeroporto di Fiumicino, un progetto che si estende su un'area pari a sei campi da calcio. L'ad di Adr, Troncone, sottolinea come questa tappa rappresenti un passo fondamentale per posizionare l'aeroporto "Leonardo Da Vinci" tra i leader mondiali per qualità dei servizi. Scopri di più sulle novità!

Inaugurato il nuovoTerminal T3 dell'aeroporto 'Leonardo Da Vinci' di Fiumicino. L'ad di Adr Troncone: "Tappa di un percorso che ha proiettato l'aeroporto delle Capitale nella élite mondiale come qualità dei servizi". 🔗Leggi su Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ecco il nuovo Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino: lavori su area grande come 6 campi da calcio - Inaugurato il nuovo Terminal T3 dell’aeroporto ‘Leonardo Da Vinci’ di Fiumicino. L’ad di Adr Troncone: “Tappa di un percorso che ha proiettato l’aeroporto delle Capitale nella élite mondiale come ... 🔗fanpage.it

Il terminal 3 di fiumicino potenziato per la stagione estiva 2025 con nuovi spazi e servizi - Il terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino si amplia con un investimento di 250 milioni di euro, aumentando la capacità passeggeri del 30%, migliorando sicurezza, bagagli e servizi in vista della summe ... 🔗gaeta.it

Troncone (Adr): Nuovo Terminal 3 tappa di percorso che eleva competitività internazionale Fiumicino - “I lavori di rigenerazione del Terminal 3 si inseriscono nella strategia di potenziamento infrastrutturale di medio-lungo periodo che, nel corso degli ultimi dieci anni, ci ha portati ad investire, su ... 🔗ilgiornale.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo DPCM 2 Novembre : cosa succede a parrucchieri e centri estetici

Il presidente del Consiglio ha spiegato che questa volta, visto che l'Italia ha una struttura articolata che consente un monitoraggio costante della situazione, non ci sar? un blocco generalizzato.