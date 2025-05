Ecco gli shopper per la raccolta dei rifiuti delle strutture ricettive del centro storico

...supporteranno la raccolta differenziata e garantiranno un ambiente più pulito. Questi shopper, progettati per facilitare il corretto smaltimento, rappresentano un passo importante verso una gestione sostenibile dei rifiuti nel cuore della città. I titolari delle strutture sono incoraggiati a partecipare attivamente a questa iniziativa per preservare il patrimonio storico e ambientale del nostro centro.

È iniziata la distribuzione dei nuovi kit per favorire il corretto smaltimento dei rifiutidellestrutture turisticoricettive del centrostorico. I titolari delle attività hanno ricevuto una comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale che li invita a ritirare le nuove dotazioni che.

