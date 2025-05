Ebimotors con Venerosi-Baccani nel Campionato Italiano GT Sprint 2025

Nel 2025, il Campionato Italiano GT Sprint vedrà ancora protagonisti Paolo Venerosi Pesciolini e Alessandro Baccani, una coppia storica nel mondo del motorsport. Al volante della Porsche 911 GT3 R numero 44, difenderanno i colori di Ebimotors, portando avanti una tradizione di passione e competitività che promette emozioni e sorprese.

Anche nella stagione 2025 vedremo al via delle gare Sprint del CampionatoItaliano Gran Turismo la storica coppia formata da Paolo Venerosi Pesciolini e da Alessandro Baccani. I due correranno con la Porsche 911 GT3 R numero 44, difendendo come sempre i colori di Ebimotors. Un connubio che ha maturato esperienza negli anni, che ormai oltre che una partnership in pista è diventata anche un’amicizia fuori dagli autodromi, sempre con la compagine di Enrico Borghi a fare da legante.“Paolone” ed Alessandro hanno già effettuato alcuni test prima dell’inizio della stagione, trovando l’auto nettamente migliorata in termini di set-up rispetto all’annata 2024. I due correranno in classe AM insieme ad un folto gruppo di vetture e partecipanti, come sempre di livello elevato.Il CampionatoItaliano Gran Turismo Sprint prenderà il via a fine maggio sul tortuoso tracciato di Vallelunga. 🔗Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Ebimotors con Venerosi-Baccani nel Campionato Italiano GT Sprint 2025

