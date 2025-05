è uscito un altra storia il nuovo libro di maurizio landini

È finalmente disponibile in libreria "Un’altra storia", l'autobiografia di Maurizio Landini, pubblicata da Piemme. Il lancio coincide con l'importante scadenza dei referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025 su lavoro e cittadinanza, un argomento su cui la Cgil sta mobilitando attivamente i cittadini affinché partecipino al voto.

È uscita in libreria Un’altrastoria, l’autobiografia di MaurizioLandini edita da Piemme. Il lancio avviene a poche settimane dai referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025 su lavoro e cittadinanza, su cui la Cgil è da tempo impegnata per spingere i cittadini ad andare a votare. Il libro vuole infatti essere una sorta di richiamo all’impegno, alla partecipazione e alla condivisione collettiva. «C’è un filo rosso che lega tutta la mia esperienza. Questo filo rosso è la centralità del rapporto con le persone. La volontà e la capacità di ascoltarle. Siamo di fronte a un passaggio d’epoca. La democrazia è a rischio nel nostro Paese se non si combattono la disoccupazione e la precarietà e se non si riconosce pieno valore alle persone che lavorano. Quando si è poveri anche lavorando vuol dire che è il momento della giustizia sociale», ha detto Landini commentando l’uscita. 🔗Leggi su Lettera43.it