È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rete 4 | ospiti e anticipazioni di stasera martedì 13 maggio 2025

Torna stasera, martedì 13 maggio 2025, l'appuntamento con "È sempre Cartabianca" su Rete 4, condotto da Bianca Berlinguer. Un programma di approfondimento che affronta i temi più rilevanti attuali. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni della puntata di questa sera, ricca di spunti e discussioni incisive.

Torna l’appuntamento con BiancaBerlinguer in prima serata con È sempreCartaBianca, il programma di informazione ed attualità trasmesso su Rete 4. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 13 maggio2025.È sempreCartaBianca di BiancaBerlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 13 maggio2025stasera, martedì 13 maggio2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempreCartaBianca“, il programma Videonews condotto in diretta da BiancaBerlinguer su Retequattro. Anche questa settimana la giornalista e conduttrice torna ad occuparsi dei temi più caldi della settimana. Al centro della puntata di stasera l’elezione di Papa Leone XIV protagonista del primo Regina Coeli. Il Papa ha lanciato un appello ai potenti della Terra chiedendo che “si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura in Ucraina” e che “cessi il fuoco a Gaza”. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rete 4: ospiti e anticipazioni di stasera, martedì 13 maggio 2025

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bianca Berlinguer ko, È sempre cartabianca cancellato (e scoppia il caso Corona) - Ieri sera il programma di Rete 4 è saltato all’ultimo minuto. E intanto Mauro Corona fa tremare i fan con un annuncio inatteso. Scopri cosa sta succedendo. 🔗libero.it

È sempre Cartabianca stasera in tv martedì 13 maggio: le anticipazioni del programma di Bianca Berlinguer - Questa sera, martedì 13 maggio, in prima serata su Rete 4 torna l’appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. [articlepreview id="348427" link="https://corriered ... 🔗corrieredellumbria.it

È sempre Cartabianca, salta la puntata: «Bianca Berlinguer non sta bene». Cosa va in onda al suo posto - Salta la puntata di questa sera di "È sempre Cartabianca", il talk show condotto da Bianca Berlinguer e in programma ogni martedì alle 21.20 su Rete 4. Ilary Blasi flop, The Couple chiude in anticipo ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Perché non va in onda È sempre Cartabianca su Rete 4? Bianca Berlinguer indisposta

La puntata di questa sera di È sempre Cartabianca, prevista come di consueto alle 21:20 su Rete 4, non andrà in onda.