E ora Michael Jordan torna in Nba

Michael Jordan, icona indiscussa del basket, torna in NBA, ma non come giocatore. Infatti, il leggendario atleta assumerà il ruolo di commentatore per la NBC, portando la sua straordinaria esperienza e conoscenza del gioco nelle case degli appassionati. L'annuncio, ufficializzato dallo stesso Jordan, segna un nuovo capitolo per il "Goat" della pallacanestro.

MichaelJordantorna in Nba. Ma no, non si tratta dell’ennesimo ritorno sul parquet del Goat di sempre del basket. La leggenda della pallacanestro tornerà, sì, ma solo in veste di commentatore. Seguirà le partite della lega americana per la Nbc. L’annuncio è arrivato dallo stesso Jordan in una nota riportata, tra gli altri, anche . E ora MichaelJordantorna in Nba L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - E ora Michael Jordan torna in Nba

