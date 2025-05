È ora di vietare il telemarketing ma per davvero | il Registro delle Opposizioni non basta

È tempo di dire basta al telemarketing invasivo: il registro delle opposizioni non è sufficiente. Spesso, dopo aver scelto un nuovo fornitore di energia, ci troviamo sommersi da chiamate indesiderate da parte di operatori informati della nostra decisione. Un fenomeno inquietante che solleva interrogativi sulla privacy dei consumatori. Come è possibile?

Sarà capitato anche a voi di cambiare fornitore dell'energia a uso domestico. Dopo l'adesione all'offerta web che ci sembrava più favorevole, siamo stati inondati da una valanga di chiamate sul mio smartphone. Erano tutte persone informate della nostra nuova adesione contrattuale. Com'è possibile? Non esiste un vincolo di privacy da parte del vecchio come del nuovo fornitore?In qualche caso, l'interlocutore ha millantato di essere stato incaricato dal nuovo fornitore. Più raramente dal vecchio. Altrimenti, mi informava che il nuovo fornitore aveva modificato i costi energetici a mio sfavore e aveva una offerta migliore. E poi, via con altre farneticanti narrazioni. In tutti i casi, si trattava di una mossa fraudolenta per carpire la nostra buona fede.Alcune chiamate erano precedute da una fragorosa botta musicale, forse una pessima interpretazione bandistica della overture del terzo atto dell'opera Le valchirie di Richard Wagner.

Telemarketing molesto: come funziona (davvero) il Registro delle Opposizioni - Tutta Italia, da Nord a Sud, da anni è ormai afflitta da telefonate da parte di call center seccatori che, nonostante le implementazioni normative (come il Registro delle opposizioni) e non solo ...

Cancellazione dei cellulari dalle liste di telemarketing

Basta chiamate di telemarketing sui nostri cellulari. Ogni giorno si è tempestati di telefonate moleste di telemarketing per qualsiasi cosa, solo perchè magari si è fornito il proprio numero di cellulare su un sito web accettandone per errore le condizioni d’utilizzo.