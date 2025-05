E ora come la mettiamo con Erdogan il sultano cattivo? La Turchia si è presa tutti gli spazi e lo ha fatto senza sovrastrutture tipo la Ue

Erdogan, il "sultano cattivo", ha saputo ridefinire il ruolo della Turchia sulla scena internazionale, occupando spazi strategici senza l'appoggio di sovrastrutture come l'UE. La sua visione geostrategica lo rende un interlocutore indispensabile, capace di offrire opportunità di mediazione in un contesto globale complesso. La Turchia si afferma così come attore chiave nelle dinamiche geopolitiche.

La lezione turca insegna questo: se hai una visione e una collocazione geostrategica indispensabile, sei un interlocutore imprescindibile Ancora una volta c'è Erdogan al centro delle trattative, è lui che mete a disposizione del mondo il tavolo della mediazione.

