È morto Samuel French l’attore scoperto da Martin Scorsese aveva 45 anni

Samuel French, l'eccezionale attore texano scoperto da Martin Scorsese, è morto a 45 anni dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Con la sua recente interpretazione in "Killers of the Flower Moon", French ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico. La sua perdita rappresenta un grande vuoto nel mondo del cinema.

L'attore texano SamuelFrench, notato da MartinScorsese e interprete in "Killers of the Flower Moon", è scomparso a 45 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. 🔗Leggi su Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

È morto Samuel French: addio all'attore di Killers of the Flower Moon e The Walking Dead - L'attore, comparso nel film Killers of the Flower Moon e conosciuto per la sua partecipazione al prequel Fear the Walking Dead, si è spento a 45 anni. 🔗cinema.everyeye.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Samuel Di Napoli è Rachid in Tutto chiede salvezza su Netflix

PARIGI - SETTEMBRE - Mi ha immediatamente colpito guardando la seconda stagione di TUTTO CHIEDE SALVEZZA tratta dall'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli e che racconta le vincende di un TSOSto parlando di Samuel di Napoli, occhi profondi, sguardo ammaliane e addominali scolpiti che interpreta il ruolo di Rachid, un giovane ex calciatore abbandonato bruscamente dalla famiglia e che si diverte a provocare chiunque gli si trovi di fronte, per questo è internato nella clinica psichiatrica.