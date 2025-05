è morto sabu addio alla leggenda dell hardcore wrestling poche settimane fa era ancora sul ring

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Sabu, icona indiscussa dell'hardcore wrestling. A soli 60 anni, Terry Brunk ha lasciato un segno indelebile nel mondo del wrestling, continuando a combattere fino all'ultimo. La notizia della sua morte, confermata da WWE e AEW, ha colpito profondamente fans e colleghi. Addio, leggendario Sabu.

Terry Brunk, conosciuto da tutti come Sabu e leggendadell’hardcorewrestling professionistico, è morto a 60 anni. La notizia è arrivata nella serata di domenica, confermata da entrambe le principali federazioni americane, WWE e AEW. “La WWE è addolorata nell’apprendere che Terry Brunk, noto agli appassionati di wrestling come Sabu, è scomparso”, ha scritto la compagnia di Stamford. Anche la All Elite wrestling ha voluto ricordarlo: “Da battaglie sul filo spinato a momenti indimenticabili ad alto rischio, Sabu ha dato tutto al wrestling professionistico. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi fan”.Solo Pochesettimane fa era ancora sul ring. Il 18 aprile, durante il weekend di WrestleMania a Las Vegas, Sabu aveva affrontato Joey Janela in un match senza regole. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it