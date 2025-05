E’ morto Rodolfo Fiesoli fondatore del Forteto Scontava una condanna per abusi sui minori

Rodolfo Fiesoli, fondatore del “Forteto” e condannato per abusi sui minori, è morto all'età di 83 anni. La sua comunità, situata a Vicchio nel Mugello, è stata al centro di gravi scandali legati agli abusi perpetrati su minori affidati da tribune. Fiesoli era ricoverato in una casa di riposo a Padova al momento della sua morte.

Padova, 13 maggio 2025 – E’ mortoRodolfoFiesoli. L’83enne fondatore del “Forteto”, la comunità di Vicchio (in Mugello) dove lo stesso Fiesoli e altre persone hanno abusato dei minori che venivano affidati dal tribunale.Fiesoli si trovava in una casa di riposo di Padova, Villa Altichiero, dove stava scontando una pena di 14 anni per maltrattamenti e abusi su minori disagiati. Di recente era stato ascoltato in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta proprio a proposito dello scandalo degli abusi avvenuti nella comunità in provincia di Firenze."Si aiutavano molto questi ragazzi in difficoltà. Quando si parla di Forteto si parla di persone che stanno profondamente male", aveva detto Fiesoli in Commissione. Il ‘Profeta’ aveva anche affermato: "Sono venuti a trovarmi politici e magistrati. 🔗Leggi su Lanazione.it