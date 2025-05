È morto Robert Benton il regista che raccontò il dolore con dolcezza

Robert Benton, il regista che ha saputo raccontare il dolore con dolcezza, ci ha lasciati a 92 anni nella sua casa di Manhattan. La notizia della sua morte è giunta silenziosa, come un sussurro, in una domenica qualunque a New York, lasciando un vuoto nel panorama del cinema americano del secondo Novecento.

New York non ha fatto rumore, domenica. La notizia è arrivata solo ore dopo, quasi in punta di piedi: RobertBenton, uno dei registi e sceneggiatori più importanti del cinema americano del secondo Novecento, è morto nella sua casa di Manhattan. Aveva 92 anni. A confermare la scomparsa è stata Marisa Forzano, storica assistente e manager del cineasta, al New York Times.Hollywood perde un autore gentile, raffinato, capace di parlare d’amore e abbandono senza mai alzare la voce. Benton aveva firmato “Kramer contro Kramer”, film che nel 1979 riscrisse il linguaggio del dramma familiare, raccontando un padre e un figlio che imparano a conoscersi dopo un divorzio. Una storia intima e rivoluzionaria, interpretata da Dustin Hoffman e Meryl Streep, che gli valse due Oscar, per la miglior regia e la sceneggiatura non originale. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - È morto Robert Benton, il regista che raccontò il dolore con dolcezza

