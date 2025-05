È morto Pepe Mujica addio all’ex presidente dell’Uruguay | aveva 89 anni

È con profondo rifiuto che apprendiamo della scomparsa di José “Pepe” Mujica, ex presidente dell’Uruguay, deceduto oggi all’età di 89 anni. Dopo una battaglia contro il cancro all’esofago, Mujica lascia un'eredità di dignità e umanità, ricordato per la sua autentica leadership e il suo impegno sociale. La notizia è stata confermata dall'attuale presidente, Yamandú O.

addio a José “Pepe” Mujica, presidentedell’Uruguay tra il 2010 e il 2015. Dopo aver ricevuto la diagnosi di un cancro all’esofago nell’aprile dello scorso anno, Mujica è morto oggi, martedì 13 maggio, all’età di 89 anni. La notizia è stata annunciata dall’attuale presidentedell’Uruguay, Yamandú Orsi, delfino di Mujica, con un post sulle sue pagine social.“È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro collega PepeMujica. presidente, attivista, riferimento e leader. Ci mancherai tanto, caro. Grazie per tutto ciò che ci hai dato e per il tuo profondo amore per il tuo popolo”, ha scritto Orsi.Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero PepeMujica. presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Pepe Mujica, addio all’ex presidente dell’Uruguay: aveva 89 anni

Ne parlano su altre fonti

È morto l’ex presidente dell’Uruguay ‘Pepe’ Mujica: addio ‘viejo’ - Riferimento per la sinistra latinoamericana e internazionale, è deceduto all'età di 89 anni nella sua "chacra", una piccola fattoria ... 🔗dire.it

È morto Josè Mujica, addio all’ex «presidente-contadino» dell’Uruguay: aveva 89 anni - Ex senatore e ministro dell'Agricoltura, da tempo era malato di tumore all'esofago. Ex guerrigliero dei Tupamaros, trascorse 12 anni in prigione prima di sbarcare in politica. Da presidente contribuì ... 🔗msn.com

Addio a José “Pepe” Mujica, il “presidente più povero del mondo - José “Pepe” Mujica, ex presidente dell’Uruguay e simbolo della sinistra latinoamericana, è morto oggi a Montevideo all’età di 89 anni, dopo una lunga battaglia contro un cancro all’esofago. Ex guerrig ... 🔗articolo21.org

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sergio Humberto : il video dell'infermiere malato di Covid morto a 28 anni

La pandemia di coronavirus continua ad avere vittime in tutto il mondo, anche tra medici e infermieri.