È morto Josè Mujica addio all’ex presidente-contadino dell’Uruguay Attivista guerrigliero e prigioniero | chi era

È morto Josè "Pepe" Mujica, ex presidente dell'Uruguay, all'età di 89 anni. Attivista guerrigliero e simbolo di una lotta per la giustizia sociale, Mujica è ricordato per il suo stile di vita semplice e il suo impegno per il bene comune. La sua morte segna la fine di un'era per il paese e i suoi sostenitori.

È mortoJosè “Pepe” Mujica, ex presidentedell’Uruguay, all’età di 89 anni. Da tempo era malato di tumore all’esofago e si stava sottoponendo a cure palliative. Proprio nelle scorse ore la moglie, Lucia Topolansky, aveva commentato la malattia definendola «in fase di stallo» e ammettendo che il marito era «vicino alla fine». Mujica è stato presidentedell’Uruguay dal 2010 al 2015 dopo una lungo trascorso nel governo di Montevideo, di cui è stato anche ministro dell’Agricoltura. L’annuncio del presidente Orsi: «Grazie di tutto, ci mancherai caro»Ad annunciare la morte è stato l’attuale presidente uruguaiano, Yamandú Orsi, cresciuto sotto l’ala protettrice dello stesso Mujica. «È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro collega Pepe Mujica», ha scritto in una nota ufficiale. 🔗Leggi su Open.online

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sergio Humberto : il video dell'infermiere malato di Covid morto a 28 anni

La pandemia di coronavirus continua ad avere vittime in tutto il mondo, anche tra medici e infermieri.