E’ morto Fiesoli fondatore del Forteto Scontava una pena di 14 anni per maltrattamenti e abusi su minori

Padova, 13 maggio 2025 – E’ morto Rodolfo Fiesoli. L’83enne fondatore del “Forteto”, la comunità di Vicchio (in Mugello) dove lo stesso Fiesoli e altre persone hanno abusato dei minori che venivano affidati dal tribunale.Fiesoli si trovava in una casa di riposo di Padova dove stava una pena di 14 anni per maltrattamenti e abusi su minori disagiati. 🔗Leggi su Lanazione.it