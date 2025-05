E' morta Chiara Pennuti raccontò il tumore in un podcast | a 27 anni colpita da sarcoma raro Diede voce a medici e pazienti

Chiara Pennuti, 27 anni, ha raccontato la sua battaglia contro un raro sarcoma in un podcast, dando voce a medici e pazienti. Domenica, è venuta a mancare dopo aver affrontato con coraggio il suo tumore sinoviale. La sua storia ispira una lotta per la speranza e la solidarietà tra chi vive esperienze simili.

È morta domenica dopo essere stata colpita da un sarcoma sinoviale , forma rara di tumore che colpisce i tessuti molli . Dopo anni di battaglie in cui non si è lasciata abbattere e, anzi, ha combattuto e vissuto per dare voce agli altri pazienti come lei. È la storia di ChiaraPennuti , la 27enne originaria di Forlì che aveva scelto di raccontare il lungo periodo della malattia in un podcast dal. 🔗Leggi su Feedpress.me