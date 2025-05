E' la notte della speranza | la Salernitana ha 90' per restare in B

È la notte della speranza per la Salernitana, impegnata a Cittadella in una sfida cruciale per la permanenza in Serie B. Per mantenere vive le speranze, è necessario vincere e affidarsi al destino, sperando in passi falsi delle avversarie. Marino ha invocato il fair-play, chiedendo a tutte le squadre un gioco corretto fino alla fine.

E' la nottedellasperanza: la Salernitana a Cittadella può solo vincere e sperare che qualche avversaria, in vantaggio di un punto in classifica, sbagli partita condannandosi al sorpasso. Marino ha invocato il fair-play su tutti i campi, ha chiesto ai club arbitri della retrocessione di prendere.

