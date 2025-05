È finita tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera | perché lei sarebbe furiosa

È finita la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Fonti vicine all'imprenditrice digitale rivelano che la situazione sarebbe diventata insostenibile, portando a una rottura. Una storia d'amore seguita con interesse dai media, ma rimasta quasi sempre privata per i protagonisti. Scopriamo i dettagli di questo inatteso epilogo.

La storia d’amore tra ChiaraFerragni e GiovanniTronchettiProvera? sarebbefinita, così dicono i beninformati, citando fonti vicine all’imprenditrice digitale. Una storia, la loro, che è andata avanti per mesi, non senza difficoltà, ma raccontate sempre dai giornali e mai dai diretti interessati. La volontà di mantenere il legame lontano dalle luci dei riflettori non è bastata a far funzionare le cose, e ora Chiarasarebbefuriosa, tanto da non voler parlare mai più della relazione. Ma procediamo per punti.ChiaraFerragni e GiovanniTronchettiProvera, perchésarebbefinitaA darne notizia è MowMag: ChiaraFerragni e GiovanniTronchettiProvera si sarebbero lasciati (con relativa certezza). Del resto, nel giorno del suo compleanno, la Ferragni era con gli amici più stretti, ma di TronchettiProvera nemmeno l’ombra. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “È finita tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera”: perché lei sarebbe furiosa

