È ai domiciliari ma festeggia il compleanno con gli amici a Guidonia | la scusa bizzarra raccontata agli agenti

A Guidonia, un giovane in regime di arresti domiciliari ha festeggiato il proprio compleanno con una festa non autorizzata. Nonostante il divieto di comunicazione, ha cercato di giustificare la sua condotta con una scusa bizzarra, ma gli agenti sono intervenuti, ponendo fine alle celebrazioni e portando il festeggiato in carcere.

A Guidonia, un giovane ai domiciliari è stato arrestato per aver organizzato una festa non autorizzata, violando il divieto di comunicazione. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - È ai domiciliari ma festeggia il compleanno con gli amici a Guidonia: la scusa bizzarra raccontata agli agenti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festeggia il 29esimo compleanno mentre è agli arresti domiciliari, gli amici fuggono quando vedono i carabinieri: «Era una festa a sorpresa» - Era ai domiciliari e sottoposto sottoposto al divieto assoluto di comunicare – anche telefonicamente o via social –- con persone diverse ... 🔗msn.com

È ai domiciliari ma festeggia il compleanno con gli amici a Guidonia: la scusa bizzarra raccontata agli agenti - A Guidonia, un giovane ai domiciliari è stato arrestato per aver organizzato una festa non autorizzata, violando il divieto di comunicazione. 🔗virgilio.it

Ai domiciliari fa festa di compleanno con amici, arrestato - Era ai domiciliari e sottoposto sottoposto al divieto assoluto di comunicare - anche telefonicamente o via social - con persone diverse dai familiari conviventi. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terapie domiciliari Covid 19: il silenzio assorda

Il 18 aprile 2020 “Il messaggero” ci relaziona di una lettera, scritta da 100.000 medici, che raccomanda un intervento tempestivo domiciliare per contrastare il Coronavirus.