Duplice omicidio a Serranova | Ho trovato i corpi e ho pensato ' l' ha detto e l' ha fatto'

Duplice omicidio a Serranova: la drammatica testimonianza di Carmelo Calò ha catturato l'attenzione dell'aula Metrangolo. "Ho trovato i corpi e ho pensato subito 'l'ha detto e l'ha fatto' ", ha dichiarato l'80enne di Carovigno, sottolineando l'angoscia e la paura che ha provato, sentendosi miracolato per essersi trovato al di fuori di quella terribile situazione.

