Duplice omicidio a Serranova | Ho trovato i corpi e ho pensato ' l' ha detto e l' ha fatto'

Un duplice omicidio scuote Serranova, portando alla luce inquietanti rivelazioni. In aula, Carmelo Calò racconta il suo shock di fronte ai corpi ritrovati: "L'ha detto e l'ha fatto", afferma, esprimendo un senso di incubo e vulnerabilità. L'80enne di Carovigno, oggi perito, rivela di sentirsi un miracolato, evidenziando il clima di terrore che avvolge la comunità.

BRINDISI - "Ho trovato i corpi e ho pensato subito 'l'ha detto e l'ha fatto'", ha detto in aula Carmelo Calò, aggiungendo: "Sono stato miracolato, poteva farlo pure a me. È tutta questione di proprietà". L'80enne di Carovigno è stato esaminato oggi, martedì 13 maggio 2025, nell'aula Metrangolo.

