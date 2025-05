Duello scudetto un dato fa sorridere Conte | c’è un precedente

La corsa scudetto è avvincente e ricca di tensione. Proprio come nel 2012, quando Antonio Conte si trovava a lottare con la Juventus, il Napoli ha il destino nelle proprie mani. Con sole due giornate rimaste, gli azzurri sono in testa con un punto di vantaggio sull'Inter, rendendo ogni partita cruciale per il trionfo finale.

Di Marzio: “Duello scudetto intenso, ma l’Inter ha dato segno di fragilità psicologica e fisica” - Il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, è stato ospite presso la Scuola Real Casarea a Casalnuovo, durante la cerimonia “IV Memorial Gianni Di Marzio”, dove ha rilasciato ... 🔗forzazzurri.net

Il Napoli mentalmente è pronto all'idea del duello scudetto punto a punto? - Si dirà, il Napoli due anni fa ha vinto lo scudetto ... idea di chiudere il discorso scudetto in casa con la Salernitana. Stavolta è diverso, perchè c'è un duello che potrebbe durare fino ... 🔗msn.com

Lotta Scudetto, il calendario a confronto di Inter e Napoli: pro e contro per lo sprint finale - Intervenuto ai microfoni di Stile TV nel corso della trasmissione ‘Salite sulla Giostra, Giorgio Perinetti, ex dirigente sportivo, ha commentato cosi il duello Scudetto tra Napoli ed Inter ... 🔗informazione.it

