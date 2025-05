Due nuovi soci nella holding che ha vinto il bando per il rilancio dell' ex Fiat di Termini | Pelligra resta col 10%

Due nuovi soci si uniscono alla Pelligra Italia Holding, la società che ha conquistato il bando per il rilancio dell'ex Fiat di Termini Imerese. Ross Pelligra, presidente del Catania Calcio, mantiene il 10% delle quote. Questo cambiamento segna un'importante svolta nell'assetto societario, con un aumento di capitale previsto per sostenere le nuove iniziative industriali.

Cambio di assetto societario nella Pelligra Italia holding, la società vincitrice del bando per il rilancio industriale di Termini Imerese. Il gruppo italo-australiano - che fa riferimento all'imprenditore Ross Pellligra, presidente del Catania Calcio - ha sottoscritto un aumento di capitale da. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Due nuovi soci nella holding che ha vinto il bando per il rilancio dell'ex Fiat di Termini: Pelligra resta col 10%

