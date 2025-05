Due nuove scosse di terremoto nel pomeriggio | popolazione allarmata

Nel pomeriggio di oggi, 13 maggio 2025, la popolazione è nuovamente in allerta a causa di due scosse di terremoto, registrate alle 14:58 e alle 15:01. Sebbene di magnitudo inferiore rispetto a quelle avvertite al mattino, gli eventi sismici hanno riacceso la preoccupazione tra i residenti già scossi dalle scosse precedenti.

