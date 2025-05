Due milioni per lo sport dilettantistico | in Liguria un nuovo bando per attrezzature e infrastrutture

La Regione Liguria ha lanciato un nuovo bando da 2 milioni di euro a sostegno dello sport dilettantistico. Questa iniziativa mira a finanziare l'acquisto di attrezzature e a coprire spese per interventi infrastrutturali, supportando così le associazioni e le società sportive del territorio. Un'opportunità preziosa per promuovere la crescita e lo sviluppo dello sport locale.

Regione Liguria ha approvato un nuovobando da 2 milioni di euro per sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche. L'obiettivo è finanziare l'acquisto di attrezzature e coprire le spese per interventi infrastrutturali.

