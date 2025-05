Due ladri fanno la spesa con la carta rubata | subito catturati grazie al sistema del Riconoscimento dei volti

...iniziata una rapida indagine che ha portato all'arresto dei due ladri. Utilizzando tecnologie avanzate di riconoscimento facciale, le forze dell'ordine sono riuscite a identificarli mentre effettuavano acquisti nei centri commerciali, senza alcun tentativo di nascondere la loro identità. Un caso che evidenzia l'efficacia della videosorveglianza nella lotta contro il crimine.

Si sono fatti beccare mentre facevano la spesa, con la carta di credito di un'altra ignara persona, in diversi centri commerciali senza neanche provare a travisare il volto. Il tutto sotto la videosorveglianza dei locali. Dopo la denuncia del portafoglio rubato ad una signora di Spoleto, è. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Due ladri fanno la spesa con la carta rubata: subito catturati, grazie al sistema del Riconoscimento dei volti

