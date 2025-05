Due giornate ecologiche con ’Facciamola pulita’ La raccolta rifiuti lungo le strade della Consulta F

In arrivo due giornate ecologiche per la Consulta dell’Ambito F! Sabato 17 Maggio, dalle 15 alle 17, si terrà la terza edizione di "Facciamola pulita", una raccolta di rifiuti lungo le strade di Castellazzo, Marmirolo, Bagno e Corticella. Un’iniziativa per promuovere il rispetto per l’ambiente e il senso di comunità. Unitevi a noi!

Due giornateecologiche per la Consulta dell’Ambito F. Sabato 17 Maggio dalle 15 alle 17 ci sarà la terza edizione di ’Facciamolapulita’, ovvero la raccoltarifiutilungo le strade delle frazioni di Castellazzo, Marmirolo, Bagno e Corticella, replicando così la raccolta avvenuta sabato scorso per le altre frazioni adiacenti, ovvero Masone, Roncadella, Gavasseto e Sabbione. L’evento è organizzato dalla Consulta F in collaborazione con Legambiente, Iren, l’istituto comprensivo Einstein e Conad e l’invito è per tutta la cittadinanza di tale ambito per passare due ore in compagnia, chiacchierando e raccogliendo rifiuti nelle zone critiche delle frazioni. I partecipanti dovranno arrivare muniti di guanti e giubbotto ad alta visibilità mentre verranno fornite le pinze per la raccolta. Gli interessati possono contattare i referenti di zona, disponibili sul sito del comune, per dare la propria disponibilità. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due giornate ecologiche con ’Facciamola pulita’. La raccolta rifiuti lungo le strade della Consulta F

Cosa riportano altre fonti

Due giornate ecologiche con ’Facciamola pulita’. La raccolta rifiuti lungo le strade della Consulta F - Due giornate ecologiche per la Consulta dell’Ambito F. Sabato 17 Maggio dalle 15 alle 17 ci sarà la terza edizione di ’Facciamola pulita’, ovvero la raccolta rifiuti lungo le strade delle frazioni di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

L’impegno di SIA a sostegno delle giornate ecologiche - I primi due eventi si sono svolti nei giorni scorsi nei territori di Marsciano e Deruta, altre giornate sono in corso di programmazione per le prossime settimane La partecipazione a giornate ... 🔗iltamtam.it

Successo per le Giornate Ecologiche - Grande partecipazione per le Giornate Ecologiche promosse dal Comune in collaborazione con APT, nate con l’obiettivo di sensibilizzare ... 🔗primalavaltellina.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roberto D'Aversa squalificato per quattro giornate dopo testata a Thomas Henry

Il giudice sportivo della Serie A ha deciso di squalificare Roberto D'Aversa, ex allenatore del Lecce, per quattro giornate a seguito dell'episodio avvenuto al termine della partita contro l'Hellas Verona, dove D'Aversa ha colpito con una testata l'attaccante avversario Thomas Henry.