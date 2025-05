Due forti scosse di terremoto magnitudo 4 4 e 3 5 | paura a Napoli e nei Campi flegrei gente per strada

Due forti scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 4.4 e 3.5, hanno provocato panico a Napoli e nei Campi Flegrei. La seconda scossa, registrata alle 12:22, ha avuto epicentro a 3 km di profondità ed è stata avvertita in molti comuni della zona, spingendo la gente a scendere in strada per precauzione.

Una seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.5 si è verificata alle 12:22 , pochi minuti dopo il primo evento, sempre nella zona dei Campiflegrei , con epicentro a 3 km di profondità e coordinate 40.8252, 14.1218 . La scossa è stata avvertita distintamente in numerosi comuni dell’area flegrea e nella città di Napoli , aumentando la preoccupazione tra la popolazione. E’ stato di magnitudo. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Due forti scosse di terremoto magnitudo 4.4 e 3.5: paura a Napoli e nei Campi flegrei, gente per strada

