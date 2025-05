Due coppie del Grande Fratello pronte per Temptation Island? L’indiscrezione

Dopo la recente conclusione del Grande Fratello, le voci si intensificano: due coppie del reality potrebbero approdare a Temptation Island. L'indiscrezione sta suscitando grande curiosità tra i fan, pronti a vedere come le dinamiche già consolidate si mescoleranno con le sfide del programma estivo. Scopriamo insieme i dettagli di questa possibile new entry nel cast!

TemptationIsland, arriveranno nel cast due coppie del GrandeFratello? Ecco cosa emerge dall’ultima indiscrezioneTemptationIsland sta per tornare. Mentre il GrandeFratello ha da poco spento le sue luci sulla stagione appena conclusa, i riflettori non si sono affatto abbassati sulle storie nate tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Anzi, alcune di queste relazioni potrebbero presto riaccendersi davanti alle telecamere di un altro format amatissimo: TemptationIsland.Leggi anche Zeudi Di Palma e Chiara: amicizia al capolinea. Entrambe fanno chiarezzaStando a quanto riporta l’esperto di gossip Amedeo Venza due note coppie dell’ultima edizione del GF potrebbero presto fare il colloquio e dunque tentare di entrare a far parte del cast della prossima edizione. Venza scrive in una stories Instagram:“Due coppie del GF in lizza per far parte del cast di TemptationIsland! A giorni ci sarà il colloquio!”. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Due coppie del Grande Fratello pronte per Temptation Island? L’indiscrezione

