Due arresti in poche ore a Taranto evaso con la coca in tasca e pregiudicato trovato con droga nel frigo

Due arresti in poche ore a Taranto hanno coinvolto un 35enne, evaso e sorpreso con cocaina, e un 56enne, trovato con droga nel frigorifero. Le operazioni, condotte dalla Polizia di Stato, testimoniano l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro la malavita e il traffico di sostanze stupefacenti nella città.

Due arresti a Taranto: un 35enne per evasione e un 56enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. Operazioni della Polizia di Stato. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Due arresti in poche ore a Taranto, evaso con la coca in tasca e pregiudicato trovato con droga nel frigo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Due arresti in poche ore a Taranto, evaso con la coca in tasca e pregiudicato trovato con droga nel frigo - Due arresti a Taranto: un 35enne per evasione e un 56enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. Operazioni della Polizia di Stato. 🔗virgilio.it

Intensificati i controlli dei carabinieri a Reggio Calabria: due arresti per evasione in poche ore - Due giovani, poco più che ventenni, sono finiti in manette a Reggio Calabria per evasione. Entrambi erano agli arresti domiciliari ma sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre si aggiravano fuori dal ... 🔗msn.com

Intensificati i controlli dei Carabinieri: due arresti per evasione in poche ore - Due giovani, poco più che ventenni, sono finiti in manette a Reggio Calabria per evasione. Entrambi erano agli arresti domiciliari ma sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre si aggiravano fuori ... 🔗telemia.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Camorra : blitz clan Partenio, 14 arresti

14 provvedimenti coercitivi dei carabinieri dei commando provinciali dei carabinieri di Avellino e della GdF di Napoli, nell'ambito di un'operazione contro il clan Partenio.