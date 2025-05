Droga rapine in villa e prostituzione smantellata a Bergamo una banda italo-albanese- Foto Video

Maxi operazione della Guardia di Finanza a Bergamo ha portato allo smantellamento di un'importante banda italo-albanese, coinvolta in traffico di droga, rapine in villa e prostituzione. Durante i blitz, sono state sequestrate pistole, ingenti somme di denaro, sostanze stupefacenti e una lussuosa limousine utilizzata per il trasporto delle prostitute. Diverse persone sono state arrestate.

ARRESTI. Maxi operazione della Guardia di Finanza a Bergamo: smantellata organizzazione criminale italo-albanese. Sequestrate pistole, contanti, Droga e una lussuosa limousine per accompagnare le prostitute. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Droga, rapine in villa e prostituzione, smantellata a Bergamo una banda italo-albanese- Foto/Video

Altre fonti ne stanno dando notizia

Droga, rapine in villa e prostituzione, smantellata a Bergamo una banda italo-albanese - Durante le perquisizioni, i finanzieri hanno sequestrato oltre 500mila euro in contanti, 25 kg di cocaina e hashish (dal valore stimato di 450mila euro), e un lussuoso furgone Mercedes Limousine ... 🔗ecodibergamo.it

Droga, rapine in villa e sfruttamento prostituzione: la Gdf Bergamo arresta banda italo – albanese - BERGAMO – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, nel corso della mattinata di oggi, martedì 13 maggio, stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribu ... 🔗msn.com

Droga, rapine in villa, prostituzione: in manette a Bergamo i vertici di un’organizzazione criminale - L'indagine partita dalla verifica sulla corretta gestione di alcune società del settore automobilistico di Bergamo e Treviolo: le auto venivano modificate ad hoc in base alle necessità criminali. Sequ ... 🔗bergamonews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Droga a Roma : coinvolti fratelli Bianchi, omicidio di Willy

I Carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato 6 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di droga e tentata estorsione.