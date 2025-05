Droga rapine in villa e prostituzione | smantellata a Bergamo banda italo-albanese

Un'operazione della Guardia di Finanza ha smantellato a Bergamo una banda italoalbanese coinvolta in traffico di droga, rapine in villa e prostituzione. L'indagine ha preso avvio da controlli su società automobilistiche locali, rivelando un sistema di modifiche ai veicoli per facilitarne l'uso in attività illecite.

Un'operazione della Guardia di Finanza. L'indagine è partita dalla verifica sulla corretta gestione di alcune società del settore automobilistico di Bergamo e Treviolo: le auto venivano modificate ad hoc in base alle necessità criminali 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga, rapine in villa e prostituzione: smantellata a Bergamo banda italo-albanese

Traffico di droga, rapine in villa, prostituzione e bancarotte: la Guardia di Finanza smantella una banda criminale attiva in mezza Italia - Le auto venivano modificate con vani nascosti e vetri oscurati per occultare cocaina, contanti e armi: sequestrati anche 500mila euro in contanti e un passivo fallimentare di 3 milioni ... 🔗giornalelavoce.it

Droga, rapine in villa e prostituzione: smantellata a Bergamo banda italo-albanese - Atalanta-Roma, Ranieri è una furia contro il VAR: il duro commento di Ravezzani Antonello Venditti: «Dopo la separazione da Simona Izzo pensai al suicidio, mi salvò Lucio Dalla. A 18 anni pesavo 94 ch ... 🔗msn.com

Droga, rapine in villa e prostituzione, smantellata a Bergamo una banda italo-albanese - Durante le perquisizioni, i finanzieri hanno sequestrato oltre 500mila euro in contanti, 25 kg di cocaina e hashish (dal valore stimato di 450mila euro), e un lussuoso furgone Mercedes Limousine ... 🔗ecodibergamo.it

