Droga rapine in villa e prostituzione | la Gdf smantella una banda

La Guardia di Finanza di Bergamo ha smantellato una pericolosa banda dedita a droga, rapine in villa e prostituzione. L'operazione ha portato a due arresti, un divieto di dimora in Italia e il sequestro di beni per 1,2 milioni di euro, ritenuti frutto di estorsione e bancarotta. Scopriamo i dettagli di questa significativa operazione.

Tempo di lettura: 2 minutiE’ di due arresti, un divieto di dimora in Italia, un divieto di esercitare attività d’impresa per 12 mesi, e il sequestro di beni per 1,2 milioni di euro, ritenuti il frutto di estorsione e bancarotta, il bilancio di un’operazione della Guardia di finanza di Bergamo che ha permesso anche di sequestrare 25 chili di Droga, ulteriori contanti e persino una limousine. I militari hanno fatto luce su una presunta organizzazione criminale composta da italiani e albanesi, attiva in Lombardia e in altre regioni italiane. Le accuse comprendono traffico di sostanze stupefacenti, furti e rapine in villa, sfruttamento della prostituzione, estorsione, ricettazione, bancarotta fraudolenta e detenzione illegale di armi.Il blitz, coordinato dalla Procura di Bergamo, ha portato oggi all’esecuzione delle quattro misure cautelari. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga, rapine in villa e prostituzione: la Gdf smantella una banda

