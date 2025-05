Droga prostitute e armi nascoste in auto di lusso | sequestrata una Limousine da 200mila euro nella Bergamasca

Una limousine di lusso del valore di 200mila euro è stata sequestrata dalla Guardia di finanza di Bergamo, rivelando un'operazione criminale che sfruttava un'agenzia di noleggio come facciata. Due persone sono state arrestate per presunti reati di spaccio, prostituzione e detenzione illegale di armi, svelando un traffico illecito inquietante nel territorio.

La Guardia di finanza di Bergamo ha arrestato due persone accusate di usare una società di noleggio auto operante tra Bergamo e Treviolo, come copertura per compiere diversi reati tra cui spaccio, prostituzione, rapine e detenzione illegale di armi da fuoco. 🔗Leggi su Fanpage.it

