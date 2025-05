Droga e cellulari in carcere con un drone | tentativo sventato dalla Polizia Penitenziaria

La Polizia Penitenziaria di Benevento ha fermato un ingegnoso tentativo di contrabbando di droga e cellulari in carcere, effettuato tramite un drone. L'operazione, guidata dalla dirigente del Reparto di Polizia Penitenziaria, ha portato al sequestro del velivolo e dimostra l'efficacia delle misure di sicurezza nell'ambiente penitenziario.

Tempo di lettura: < 1 minutoLa PoliziaPenitenziaria di Benevento ha sventato un tentativo di introduzione di Droga e cellulari mediante l’utilizzo di un drone: il velivolo è stato sequestrato. L’operazione, condotta sotto il coordinamento della dirigente del Reparto di PoliziaPenitenziaria Aureliana Calandro, ha visto il dispiegamento di numerosi agenti e mezzi specializzati, tra cui gli automezzi del Servizio AntiDroga del Nucleo Regionale Cinofili della Campania. Grazie alla tempestività dell’intervento, è stato possibile individuare e sequestrare il velivolo prima che potesse rilasciare il carico destinato ai detenuti. Il personale del Reparto di PoliziaPenitenziaria quotidianamente dimostra elevate capacità operative anche in scenari complessi e in continua evoluzione; l’operazione rappresenta un ulteriore importante risultato nella strategia di contrasto al crimine e conferma l’impegno costante della PoliziaPenitenziaria a tutela della legalità. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga e cellulari in carcere con un drone: tentativo sventato dalla Polizia Penitenziaria

Droga e cellulari in carcere con i droni: 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver utilizzato droni per recapitare droga e telefoni cellulari nelle carceri italiane.