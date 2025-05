Dove vedere Perugia-Halkbank Ankara in tv Champions League volley 2025 | orario semifinale programma streaming

Perugia affronterà l'Halkbank Ankara nella semifinale della Champions League di volley maschile 2025, in programma venerdì 16 maggio alle 20.00 presso l'Atlas Arena di Lodz, Polonia. Scopri come seguire l'incontro in TV e streaming e preparati a vivere un'emozionante sfida fra due giganti del volley europeo!

Perugia affronterà l’HalkbankAnkara nella semifinale della ChampionsLeague2025 di volley maschile, in programma venerdì 16 maggio (ore 20.00) presso la Atlas Arena di Lodz (Polonia). Il confronto tra la formazione italiana e la compagine turca alzerà il sipario su questa Final Four che metterà in palio il massimo trofeo europeo. La vincitrice si qualificherà alla finale di domenica, da giocare contro chi avrà la meglio nel derby polacco tra Jastrzebeski Wegiel e Aluron Warta Zawiercie.I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti sognano di alzare al cielo quella Coppa mai vinta, si presentano all’appuntamento dopo aver perso la semifinale scudetto contro Civitanova e aver successivamente avuto la meglio nel playoff per il terzo posto che valeva l’ammissione alla prossima ChampionsLeague. I Block Devils se la dovranno vedere contro un avversario decisamente insidioso, tra l’altro già affrontato nella fase a gironi (una vittoria per parte, i rossoneri chiusero al primo posto in classifica). 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere Perugia-Halkbank Ankara in tv, Champions League volley 2025: orario semifinale, programma, streaming

