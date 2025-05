Dove vedere Paolini-Shnaider oggi in tv? Orario programma in chiaro streaming

Oggi, gli appassionati di tennis possono seguire Paolini e Schneider in azione durante i quarti di finale degli Internazionali d'Italia femminili. Scopri dove vedere il match in chiaro e in streaming, per non perdere neanche un punto di questa entusiasmante sfida verso la finale.

Il tabellone degli Internazionali d’Italia femminili entra sempre più nel vivo. Si torna in campo per disputare i match valevoli per i quarti di finale della parte bassa del tabellone. Si decidono le due giocatrici destinate a contendersi l’ingresso in finale. L’occasione in casa Italia sembra davvero ghiotta.LA DIRETTA LIVE DI Paolini-Shnaider (NON PRIMA DELLE 13.00)Jasmine Paolini è pronta a scendere nuovamente in campo per il quarto impegno del suo torneo. La numero uno d’Italia affronta nel secondo match sul campo centrale Diana Shnaider, testa di serie numero 13. Battere la talentuosa giocatrice russa aprirebbe le porte di un accesso in semifinale che rappresenta un ottimo risultato per continuare a guadagnare terreno in classifica.L’incontro odierno sarà il secondo match in programma sul Campo Centrale a partire dalle ore 11:00. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere Paolini-Shnaider oggi in tv? Orario, programma in chiaro, streaming

