Domani, mercoledì 14 maggio 2025, il Giro d'Italia affronta la sua quinta tappa, snodandosi tra Puglia e Basilicata. In partenza da Ceglie Messapica e con arrivo a Matera, i ciclisti percorreranno 145 km in un affascinante viaggio attraverso paesaggi mozzafiato. La partenza fittizia è fissata per le 13.35. Un evento da non perdere!

Si snoderà attraverso la Puglia e la Basilicata la quinta tappa dell’edizione numero 108 del Girod’Italia di ciclismo su strada, in programma mercoledì 14 maggio 2025, con partenza da CeglieMessapica ed arrivo a Matera dopo 145 km.La partenza fittizia è prevista alle ore 13.35, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.50, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.03 e le 17.21. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati dal Girod’Italia 2025.Girod’Italia 2025: tutte le Province e le Regioniattraversatetappa per tappaCRONOTABELLA 5A tappa 14 MAGGIO Girod’Italia 2025Mercoledì 14 maggio – Quinta tappa: CeglieMessapica – Matera (145 km).Regioniattraversate: Puglia e Basilicata.PROVINCIA DI BRINDISI302 CeglieMessapica ? Start Village 7,9 13.35 13.35 13. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove passa domani il Giro d’Italia, tappa Ceglie Messapica-Matera: Comuni, Province e Regioni attraversate

