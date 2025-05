Dove mangiare un ottimo gelato a Bologna

A Bologna, la gelateria è un'arte e ogni angolo della città nasconde delizie uniche. Dalla celebre gelateria con il suo inconfondibile gelato allo zenzero, a quelle che reinventano il latte in piedi in chiave fredda, scopri indirizzi imperdibili per gustare anche sapori salati e il tradizionale malaga, per un'esperienza indimenticabile!

