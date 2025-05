Douglas Luiz al Manchester City si complica per colpa di una ragazza

Douglas Luiz, centrocampista della Juventus, sembra pronto a lasciare i bianconeri dopo una sola stagione. Tuttavia, il suo transfer al Manchester City si sta complicando per motivi inaspettati legati a una ragazza. Scopriamo i dettagli di questa storia che sta tenendo banco nel calciomercato.

Il centrocampista della Juve potrebbe già lasciare i bianconeri dopo una sola stagione: il suo trasferimento al City, però si può complicare, ecco perchéDouglasLuiz al ManchesterCity si complica per colpa di una ragazza (Ansa Foto) – SerieAnewsDouglasLuiz sta vivendo una stagione un po’ complicata alla Juventus, con prestazioni che non sono riuscite a impressionare come ci si aspettava. In un momento del genere, il centrocampista brasiliano ha cominciato a guardare con nostalgia alla Premier League, dove ha già avuto esperienze con l’Aston Villa, e dove il suo cuore sembra battere più forte. Ma come spesso accade nel calcio, a complicare le cose non sono solo le valutazioni sportive, ma anche quelle. sentimentali.Il ritorno in Premier League: Newcastle e ManchesterCity sulle tracce di DouglasLuizDopo una stagione a Torino che non gli ha permesso di esprimersi al massimo delle sue potenzialità, DouglasLuiz avrebbe fatto volentieri ritorno in Premier League, dove si sente più a casa. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Douglas Luiz al Manchester City si complica per colpa di una ragazza

