Double Impact – Vendetta finale | la spiegazione del finale del film

DoubleImpact – Vendettafinale: la spiegazione del finale del filmDiretto nel 1991 da Sheldon Lettich, DoubleImpact – Vendettafinale è uno dei titoli più iconici della carriera di Jean-Claude Van Damme, non solo per il suo ruolo da protagonista ma anche per il curioso esperimento cinematografico che lo vede interpretare due personaggi distinti: i fratelli gemelli Chad e Alex Wagner. Prodotto con un budget contenuto e destinato al pubblico appassionato di action movie, il film è un concentrato di arti marziali, inseguimenti, sparatorie e Vendetta, che incarna alla perfezione lo stile muscolare e spettacolare del cinema d’azione anni ’90.Van Damme, che in quegli anni era già diventato una star internazionale grazie a Lionheart – Scommessa vincente, si cimenta qui in un doppio ruolo, sfruttando le sue doti fisiche ma anche tentando un gioco di personalità tra i due fratelli separati alla nascita. 🔗Leggi su Cinefilos.it