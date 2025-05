Dossier esteri Ucraina e ministri della difesa E5 a Roma

In un contesto di crescente tensione per la guerra in Ucraina, Roma ospiterà un'importante riunione dei ministri della difesa dell'E5. Questo incontro rappresenta un'opportunità cruciale per discutere la difesa comune europea e l'impatto della situazione ucraina sulla politica italiana. Il servizio di Augusto Cantelmi approfondisce queste tematiche attuali e rilevanti.

Guerra in Ucraina e difesa comune. Un dibattito che coinvolge anche la politica italiana. A Roma nei prossimi giorni anche un summit sulla difesa europea. Servizio di Augusto Cantelmi Dossieresteri. Ucraina e ministridelladifesa E5 a Roma TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Dossier esteri. Ucraina e ministri della difesa E5 a Roma

Ne parlano su altre fonti

Guerra in Ucraina, Putin verso l'assenza al vertice di Istanbul per la pace. Chi manda al suo posto - Dovrebbero essere il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il consigliere del Cremlino per gli affari internazionali Yuri Ushakov a guidare la ... 🔗iltempo.it

UCRAINA: Ministri Esteri Gb ed europei discutono ulteriore sostegno - Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, che ha scritto su X di aver parlato con i ministri europei riuniti a Londra e di aver discusso le misure che potrebbero essere adottate ... 🔗msn.com

Ucraina, Meloni: “Con Kiev fino alla fine, attendiamo chiara risposta Mosca” - Vertice intergovernativo Italia-Grecia a Villa Doria Pamphilj, a Roma. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Diversi i temi sul tavolo: da ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guerra : combattere per difesa democrazia, 9 mld per ricostruzione Ucraina

"La democrazia non è perfetta ma vale la pena combattere per essa", ha detto Biden per il Memorial Day, il giorno in cui si commemorano i soldati americani caduti in tutte le guerre.