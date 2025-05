Doppio gioco su Canale 5 con Mastronardi | trama cast quando va in onda quante puntate

Su Canale 5 debutta "Doppio gioco", un avvincente thriller psicologico con Alessandra Mastronardi nel ruolo principale. Accanto a lei, Max Tortora, noto per il suo lavoro ne "I Cesaroni". La serie promette suspense e colpi di scena, con un cast di talento e una trama avvincente, in onda con un numero entusiasmante di episodi in programma.

Su Canale 5 arriva Doppiogioco, la nuova serie TV di genere thriller psicologico molta intensa, che vede protagonista Alessandra Mastronardi. La nota attrice italiana è affiancata da Max Tortora, suo collega anche ne I Cesaroni. La serie TV arriva sulla rete Mediaset proprio mentre Claudio Amendola (insieme ad altri protagonisti, come Tortora) sta girando la nuova attesissima stagione, dedicata ad Antonello Fassari, morto di recente. Ora la Mastronardi la vedremo nei panni di Daria, in questo thriller psicologico, dopo aver detto addio definitivamente alla sua Eva. Vediamo insieme di cosa parla la nuova serie, quantepuntate sono e quando inizia su Canale 5.Doppiogioco su Canale 5: la trama e di cosa parlaLeggi anche: La notte nel cuore: quando inizia, quantepuntate, di cosa parlaAl centro della trama della serie TV di Canale 5 Doppiogioco c’è Daria, una donna che ha 35 anni e un passato caratterizzato dalle dipendenze, in particolare dal gioco d’azzardo. 🔗Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Doppio gioco su Canale 5 con Mastronardi: trama, cast, quando va in onda, quante puntate

Le notizie più recenti da fonti esterne

Doppio gioco: poker protagonista nella nuova serie di Canale 5 - Nella nuova light spy story dell'ammiraglia Mediaset Alessandra Mastronardi veste i panni di Daria, 35enne con un passato difficile legato anche al poker e al gioco d’azzardo. 🔗gioconews.it

Alessandra Mastronardi: «Vi sfido a poker, ho anche imparato a vincere» - Siamo sul set della nuova serie di Canale 5 “ Doppio gioco ”, a Ostia, il “mare di Roma” a pochi chilometri dalla Capitale. Il vento soffia talmente forte che le attrici si sono dovute legare i capell ... 🔗sorrisi.com

Doppio gioco: Alessandra Mastronardi protagonista di una nuova spy story su Canale 5 - La nuova serie “Doppio gioco” si prepara a conquistare il pubblico di Canale 5, presentando Alessandra Mastronardi in un ruolo inedito. Questa fiction, che si distacca dalle precedenti interpretazioni ... 🔗ecodelcinema.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Russia corteggia la Libia e fa il 'doppio gioco' con Haftar e Seif Gheddafi

Internazionale - Mosca corteggia Tripoli e fa il 'doppio gioco', a est, con Haftar e Seif Gheddafi, il figlio del colonnello ricercato dalla Corte penale internazionale su cui puntano ancora i nostalgici del regime.