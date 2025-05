Doppio colpo Napoli! Parti vicine azzurri in chiusura sui due fronti

Il Napoli si prepara a un doppio colpo sul mercato, puntando a rinforzare la mediana per affrontare al meglio la prossima stagione. La dirigenza azzurra ha già individuato i profili ideali per migliorare la squadra, dimostrando un’attenzione particolare alle esigenze della formazione. Ecco i dettagli delle strategie che si stanno concretizzando.

La società azzurra ha già individuato i profili su cui puntare per rafforzare la mediana: ecco i dettagli. Il Napoli è già proiettato verso il futuro e la dirigenza azzurra è già al lavoro per costruire una squadra competitiva. Al centro delle strategie di mercato c’è il centrocampo, reparto da rifondare con giocatori di qualità, visione e intensità. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione figurano due nomi: uno è un roccioso mediano in forza al Benfica, l’altro è il gioiello del campionato ucraino.Il Napoli stringe per Florentino Luis: visione e muscoli dal BenficaSecondo quanto riportato da Matteo Moretto, gli azzurri sarebbero vicini all’accordo con Fiorentino Luis per un ingaggio da 2-2.5 milioni netti all’anno fino al 2030. Bisognerà capire poi se il Napoli deciderà di affondare col Benfica. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Doppio colpo Napoli! Parti vicine, azzurri in chiusura sui due fronti

