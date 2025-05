Doppia data per il concertone estivo torna in Piazza Roma il Radio Bruno Estate

Il Radio Bruno Estate torna in Piazzale Roma con una doppia data imperdibile! A tre anni di distanza dall’ultima edizione, il concertone estivo ad ingresso gratuito riunirà i migliori artisti del momento. L’emittente carpigiana ha svelato oggi le date dell’edizione 2025, promettendo un evento straordinario per tutti gli appassionati di musica.

A tre anni dall'ultima volta - era il luglio del 2022 - PiazzaRoma tornerà ad accogliere il RadioBrunoEstate, il concertoneestivo ad ingresso gratuito che riunisce gli artisti più in voga del momento. L'emittente carpigiana ha infatti annunciato oggi le date dell'edizione 2025: quattro. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Doppia data per il concertone estivo, torna in Piazza Roma il Radio Bruno Estate

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Max Pezzali in concerto a Napoli nel 2026. Biglietti, data e info utili - Max Pezzali in concerto allo Stadio Maradona di Napoli il 19 giugno 2026. Info su biglietti, prezzi e dove acquistarli. 🔗napolike.it

Gaia, c'è la data del concerto in Puglia: ecco quando e dove - Gaia sarà in concerto in Puglia con il suo tour estivo. Volata al primo posto della classifica Earone con "Chiamo io, chiami tu", presentata sul palco del 75° Festival di Sanremo, canzone più ... 🔗msn.com

Claudio Baglioni in concerto al Teatro Lyrick di Assisi. L'attesa è finita: il tour e la possibile scaletta della doppia data - L'attesa è agli sgoccioli, parte il countdown per il doppio concerto di Claudio Baglioni al Teatro Lyrick di Assisi. Il tour Piano di volo Solo (tris) sbarca in Umbria sabato 10 e domenica 11 maggio. 🔗corrieredellumbria.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arcadegeddon: aggiornamento estivo da questa sera

Illfonic rilascia il primo aggiornamento stagionale previsto nella roadmap di Arcadegeddon Arcadegeddon, il progetto di IllFonic e primo titolo pubblicato autonomamente, è arrivato in early access su PS5 e PC tramite l'Epic Game Store l'8 luglio 202.