Doppia bomba d' acqua a Cerreto d' Esi disagi e allagamenti Nei prossimi giorni la conta dei danni

Cerreto d'Esi è sotto choc dopo due bombe d'acqua in soli novanta minuti, con oltre 8 millimetri di pioggia caduti in pochi minuti. La forte precipitazione, che ha colpito il paese tra le 17 e le 18.30, ha causato significativi disagi e allagamenti. Ora si attende la conta dei danni.

