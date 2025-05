Dopo il Genoa McTominay ha parlato di panico qualcosa di più forte della paura CorSera

Dopo la partita contro il Genoa, McTominay ha descritto un sentimento di panico, un'emozione più intensa della paura, come riportato da Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. Le dichiarazioni di Conte, chiare e senza ambiguità, risuonano insieme a quelle del centrocampista, evidenziando una fase critica che la squadra deve affrontare e superare.

Monica Scozzafava sul Corriere della Sera commenta le parole di Conte e di McTominay nel post partita contro il Genoa. Conte si è lasciato andare ad una frase che non ammette interpretazioni alternative. Mentre McTominay ha parlato di panico, quella sensazione che la squadra deve ricacciare anche se è evidente che c’è.Leggi anche: Il Napoli è un po’ stanco, e quando sei stanco viene meno anche l’attenzione (Arrigo Sacchi)Un punto può essere niente o tanto, dipende dalla testaScrive Scozzafava sul Corriere della Sera:Che vinca il migliore. Ops, a Conte gli è scappata così nel post Napoli-Genoa ma si è corretto subito. Il sorriso è sforzato: «Meglio dire: vinca chi lo merita.». C’è tutta la sua conoscenza del valore della squadra che allena, l’esperienza per andare oltre la rabbia per la chance sprecata al Maradona, e la consapevolezza che un punto in più può esser niente o tanto, dipende dalla testa. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dopo il Genoa McTominay ha parlato di panico, qualcosa di più forte della paura (CorSera)

