Dopo anni di espansione c' è una leggera flessione le imprese agricole ' bio' sono 837 in provincia

Dopo anni di crescita, il settore delle imprese agricole biologiche nella provincia di Forlì-Cesena mostra una leggera flessione, attestandosi a 837 attività. La Camera di Commercio della Romagna analizza questa tendenza, che può influire sull’attrattiva del comparto, specialmente tra i giovani che storicamente vi si sono avvicinati. I dati aggiornati al 31 dicembre 2024 forniranno ulteriori spunti.

Focus della Camera di Commercio della Romagna sul settore dell'agricoltura biologica in provincia di Forlì-Cesena, c'è una leggeraflessione anche sul territorio provinciale Dopoanni di espansione di un settore che attira soprattutto i giovani.I datiAl 31 dicembre 2024 in provincia di.

