Doom The Dark Ages | Cose da sapere sul combattimento

In "Doom: The Dark Ages", il combattimento va oltre il semplice sparare. È un'arte che richiede strategia e precisione, dove ogni scontro diventa un puzzle da risolvere sotto pressione. Questa guida ti fornirà le chiavi per affrontare con successo le sfide ardue di questo oscuro universo, affinché tu possa dominare l'arena e sfuggire all'Inferno.

Doom: The DarkAges non è uno sparatutto qualsiasi. È un'arena di morte dove la strategia e la precisione fanno la differenza tra sopravvivere e venire divorati dall'Inferno. Ogni scontro è un puzzle che devi imparare a risolvere mentre sei sotto pressione. In questa guida ti insegnerò come costruire uno stile di gioco vincente, capace di trasformarti nel vero incubo dei demoni.Muoversi lungo il bordo dell'arena è sempre la scelta più sicuraAppena uno scontro ha inizio, la peggiore scelta che puoi fare è fermarti o restare nel mezzo. Ti trasformeresti in un bersaglio facile per i nemici che ti circondano da ogni direzione. La strategia più efficace è quella di correre lungo il perimetro dell'arena, eliminando rapidamente i nemici più piccoli come Imp e Soldati con Scudo. Così facendo, avrai anche modo di memorizzare dove si trovano medikit, armature e munizioni, fondamentali per affrontare i demoni più resistenti come Cavalieri Infernali e Mancubus.

DOOM: The Dark Ages esce il 15 maggio

Durante l'Xbox Developer Direct di oggi, Bethesda Softworks e id Software hanno annunciato che DOOM: The Dark Ages uscirà il 15 maggio su Game Pass, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.