Donne in gravidanza e precedenza negata | quando manca il buon senso nello studio del medico

In un contesto in cui si celebra il rispetto dei diritti, è sconcertante notare come, nei luoghi quotidiani, il buon senso appaia spesso assente. Le donne in gravidanza, spesso trascurate in situazioni come le attese negli studi medici, rappresentano un esempio lampante di come la mancanza di attenzione possa compromettere il loro benessere.

Tarantini Time QuotidianoIn un’epoca in cui si parla tanto di diritti, inclusività e rispetto, stupisce e rattrista constatare come, nei luoghi più comuni e quotidiani, manchi ancora l’elemento più semplice e fondamentale del vivere civile: il buonsenso. Un esempio lampante? Le attese nellostudio del medico curante, in qualche comune della provincia di Taranto, dove troppo spesso si assiste alla scena grottesca e imbarazzante di una donna incinta costretta a rimanere in piedi o a far la fila come chiunque altro, mentre gli altri, tra cui i pazienti, si voltano dall’altra parte facendo finta di nulla.Diciamolo chiaramente: non esiste alcuna legge che obblighi a cedere il posto o la precedenza a una donna in gravidanza in questo contesto. E proprio qui sta il problema. Perché quando il rispetto non è imposto, dovrebbe spontaneamente nascere dall’educazione e dal buonsenso. 🔗Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Donne in gravidanza e precedenza negata: quando manca il buon senso nello studio del medico

Se ne parla anche su altri siti

Perché una donna ha il diritto di comunicare la gravidanza quando desidera? Il parere della psicologa - Le foto uscite sul settimanale "Chi" che ritraggono Giulia De Lellis, presumibilmente incinta, sono una violazione della privacy del corpo di ... 🔗fanpage.it

Attenzione alla pressione nelle prime venti settimane di gravidanza: i consigli - Il riscontro di elevati valori pressori nella prima metà della gravidanza ... i livelli di rischio tra donne con e senza storia di HDP. Tra le donne che in precedenza non hanno mai sviluppato ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

ELENOIRE CASALEGNO : LE PAROLE DI OPPINI CONTRO LE DONNE PI? GRAVI DELLA BESTEMMIA DI BETTARINI

?Giusto squalificare Stefano Bettarini per la bestemmia che ha pronunciato nella Casa del ?Gfvip? ma trovo ancora pi? gravi le frasi pronunciate da Francesco Oppini contro le donne, in particolare contro Dayane Mello (?A Verona una cos? la violentano?, aveva detto il concorrente a proposito della modella brasiliana,?ndr).